EEUU: la fuerza anti inmigración arrastra a un hombre casi desnudo a la nieve

El incidente fue reportado por agencias internacionales, publicando un video y una entrevista con el hombre, quien describió sentir miedo, vergüenza y desesperación. Fue escoltado a casa varias horas después sin ninguna explicación ni disculpa.

"Estaba rezando. Decía: 'Dios, por favor, ayúdame, no he hecho nada malo. ¿Por qué me hacen esto? Sin siquiera llevar ropa puesta'", declaró ChongLy Thao, de 56 años, ciudadano estadounidense naturalizado (de origen hmong) y conocido como Scott.

Las imágenes del incidente, tomadas por transeúntes, que muestran a Thao casi desnudo y envuelto en una manta, se difundieron en las redes sociales, alimentando aún más las preocupaciones de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley federal estaban excediendo sus poderes bajo la ofensiva migratoria del presidente estadounidense Donald Trump, que ha visto el despliegue de alrededor de 3.000 oficiales en el área de Minneapolis. (ANSA).