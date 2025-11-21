EEUU.- La Guardia Costera ratifica la esvástica como "símbolo de odio" tras clasificarla temporalmente como "divisiva"

MADRID, 21 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Guardia Costera de Estados Unidos ha ratificado este viernes que la esvástica nazi y la soga son símbolos de odio después de la publicación de un nuevo manual de conducta en el que ambas imágenes pasaban a ser calificadas como "potencialmente divisivas".

El documento se encuentra publicado en la página web de la institución y es un texto de 38 páginas titulado "Prevención, respuesta y rendición de cuentas ante el acoso", con fecha de este mes, y su remitente es la dirección de la Comandancia de la Guardia Costera de Estados Unidos.

El análisis inicial del memorándum efectuado por el 'Washington Post' destaca dos grandes cambios sobre el empleo de símbolos considerados hasta entonces como intolerables según el código de conducta del servicio de guardacostas.

Primero, en el capítulo 11, el documento pasa a describir la esvástica y la soga (que en el país es asociada inevitablemente a los linchamientos de los negros en el Sur desde mediados del siglo XIX hasta el final de la II Guerra Mundial) como "símbolos y banderas potencialmente divisivos" que no deben ser exhibidos en público. Para hacerse una idea más clara del matiz: la guía de conducta sí que declara terminantemente prohibida la bandera confederada que identificaba a los estados secesionistas del Sur durante la Guerra Civil de Estados Unidos, y un manual previo con fecha de 2019 describe tanto la esvástica como la soga como "símbolos ampliamente identificados como de odio y de opresión".

En segundo lugar, el documento anuncia en su segunda página que la expresión "incidente de odio" ya no formará parte de la política de la institución, dependiente del Departamento de Defensa de Estados Unidos, cuyo secretario, Pete Hegseth, lleva desde hace meses librando una cruzada contra expresiones de este tipo pertenecientes, asegura, a una ideología ultraliberal que no tiene cabida en el funcionamiento de las Fuerzas Armadas.

Horas después de las primeras informaciones sobre esta nueva política, el comandante de la Guardia Costera de Estados Unidos, el almirante Kevin Lunday, ha declarado "categóricamente falso" que la esvástica y la soga vayan a dejar de ser clasificados como símbolos de odio.

Como demostración, ha publicado un nuevo anexo (también accesible desde la web de Defensa), en el que declara que "la soga, una esvástica y cualquier símbolo o bandera apropiado o adoptado por grupos que promueven el odio como representación de supremacía, intolerancia racial o religiosa, antisemitismo o cualquier otro prejuicio inapropiado", serán considerados como tal.

Lunday ha insistido en que la publicación de este nuevo memorándum no representa una "actualización" de sus políticas, sino un esfuerzo para "combatir cualquier tipo de información que induzca al equívoco y para insistir en que "el servicio de guardacostas prohíbe estos símbolos".