EEUU: La guerra de las hamburguesas salta a los CEOs y se vuelve viral

Todo comenzó cuando el CEO de McDonald's, Chris Kempczinski, publicó un video promocionando la nueva hamburguesa Big Arch, uno de los lanzamientos más ambiciosos de la cadena en los últimos años. En el clip, el ejecutivo aparece probando el producto frente a cámara con un gesto medido y un pequeño mordisco que rápidamente llamó la atención en internet.

El video se volvió viral en cuestión de horas, pero no precisamente por la hamburguesa. Miles de usuarios comentaron el estilo rígido del ejecutivo y bromearon sobre la escena, que algunos compararon con "alguien que nunca comió una hamburguesa".

La respuesta llegó poco después desde el rival histórico. El presidente de Burger King en Estados Unidos y Canadá, Tom Curtis, publicó su propio video en redes sociales dando un enorme mordisco a un Whopper, en un gesto interpretado como una burla directa a McDonald's.

El clip, en el que incluso se lo ve limpiándose mayonesa del rostro, fue celebrado por los usuarios como una respuesta más espontánea y divertida.

La escena reavivó la llamada "guerra de las hamburguesas", una competencia que desde hace décadas enfrenta a las dos mayores cadenas de fast food del mundo.

A lo largo de los años, Burger King ha construido buena parte de su marketing atacando directamente a su rival, con campañas provocadoras que se volvieron virales, como promociones lanzadas cerca de locales de McDonald's o anuncios comparativos entre el Whopper y el Big Mac.

El episodio confirma además una tendencia creciente en el marketing global: los CEOs convertidos en protagonistas de las campañas, especialmente en redes sociales, donde las marcas buscan generar conversación más allá de la publicidad tradicional.

En la batalla por la atención digital, la guerra entre McDonald's y Burger King demuestra que, incluso en la era de los algoritmos, una buena rivalidad sigue siendo uno de los ingredientes más efectivos del marketing.

Un dato curioso en medio de esta nueva "guerra de las hamburguesas" es la conocida pasión del presidente Donald Trump por el fast food, en especial por las cadenas estadounidenses.

Durante su primer mandato se volvió famosa la imagen de un banquete en la Casa Blanca compuesto por hamburguesas de McDonald's, Burger King y Wendy's, que él mismo explicó con una frase que se hizo viral: "Me gusta la comida americana". Trump ha dicho en varias ocasiones que prefiere el fast food porque, al tratarse de grandes cadenas, "sabe exactamente lo que está comiendo". (ANSA).