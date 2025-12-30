EEUU: La maldición de los Kennedy, muere a los 35 años la nieta de JFK

"Nuestra hermosa Tatiana nos dejó esta mañana. Siempre estará en nuestros corazones", anunció la John F Kennedy Foundation.

En noviembre pasado, había revelado que padecía leucemia aguda mieloide con una rara mutación, la Inversión 3, que se presenta en menos del 2% de los casos, especialmente entre pacientes mayores.

Este tipo de cáncer de sangre se caracteriza por la presencia de células inmaduras en la médula ósea, lo que interfiere en la producción de células sanguíneas saludables.

Describió su calvario -dos trasplantes de médula, breves destellos de esperanza y luego tratamientos experimentales cada vez más agresivos- en un ensayo para The New Yorker, titulado "La batalla contra mi sangre", publicado el día del 62 aniversario del asesinato de su abuelo JFK.

La odisea de Tatiana comenzó en mayo de 2024, pocas horas después de dar a luz a su segunda hija, cuando le diagnosticaron una leucemia terminal y los médicos le dieron, como mucho, un año de vida.

Con 35 años, periodista y segunda hija de Caroline y Edwin Schlossberg, conectó en su ensayo el drama personal con los desastres que su primo, Robert Francis Kennedy (RFK) Jr., nombrado ministro de Salud, había infligido a la salud pública estadounidense.

"Es una fuente de vergüenza para mí -escribió sobre RFK Jr.- y para el resto de mis parientes más cercanos".

Su desaparición se suma a la larga lista de tragedias que han afectado a su familia a lo largo de los años. El primero fue el asesinato de John F. Kennedy en 1963, luego el Robert F. Kennedy en 1968 y la muerte de John F. Kennedy Jr. en un accidente aéreo en 1999.

En tanto, su madre, Caroline, tenía 5 años cuando su padre fue asesinado, 10 en el momento del asesinato de su tío RFK, y 41 cuando su hermano John murió en un accidente aéreo en Martha's Vineyard junto a su esposa Carolyn Bessette. (ANSA).