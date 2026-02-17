EEUU: la misión de Meloni es convencer a Trump y a Europa de ser amigos

"Los Estados Unidos bajo la presidencia de Trump -se lee en el artículo- han perdido confianza en toda Europa, pero la primera ministra italiana Giorgia Meloni sigue siendo fiel a América".

"Está haciendo todo lo posible -se afirmó- por mantener vivas las complicadas relaciones transatlánticas. Ha resistido las propuestas europeas de represalia contra las amenazas comerciales de Trump y ha pedido a Estados Unidos y Europa que profundicen sus lazos. Este fin de semana, rompió con gran parte del continente, comprometiéndose a unirse al Consejo por la Paz de Trump, aunque solo como observadora. Sabe que va contra la corriente del clima predominante en Europa".

"La líder italiana sostiene que Europa no tiene otra opción que perseverar en la alianza con Estados Unidos", recordó el WSJ, que también cita a algunos observadores.

"Está jugando una partida arriesgada en términos de percepción pública", explicó al periódico Lorenzo Pregliasco, fundador de YouTrend, una agencia de encuestas de opinión y comunicación política de Turín.

"Los italianos ven a Trump como una amenaza. Si lo ven perjudicando la economía italiana o la seguridad y estabilidad europeas, podrían culpar a Meloni", agregó.

Detrás del apego de Meloni a la alianza, según el diario, "se oculta el cálculo de que Italia no puede permitirse el costo de un divorcio. La economía del país, de escaso crecimiento, necesita del mercado de exportación estadounidense y es sensible a las guerras comerciales. Sus arcas gubernamentales en dificultades pueden sostener un mayor gasto en defensa dentro de la OTAN, pero tendrían problemas si Europa tuviera que reemplazar las protecciones militares estadounidenses".

Algunas capitales europeas "consideran que incluso la afinidad ideológica de Meloni con Trump es un factor determinante", observó el WSJ, subrayando que la primera ministra lidera el partido de derecha Hermanos de Italia, "cuyas posiciones intransigentes sobre inmigración, orden público y el peligro de las ideas 'woke' se superponen a las del MAGA".

"Pero la afinidad ideológica -advirtió el WSJ- tiene sus límites. Las encuestas muestran que Trump es profundamente impopular en Italia, como en la mayor parte de Europa, y es una figura divisiva incluso para los votantes de derecha de Meloni.

Ella se esfuerza por decir que no siempre está de acuerdo con Trump y que, cuando no lo está, se lo dice en la cara". (ANSA).