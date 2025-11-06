EEUU.- La petrolera ConocoPhillips gana US$1.495 millones en el tercer trimestre, un 16,2% menos

MADRID, 6 Nov. 2025 (Europa Press) -

La petrolera estadounidense ConocoPhillips ha anunciado este jueves que obtuvo unos beneficios netos de US$1.726 millones (1.495 millones de euros) durante el tercer trimestre de 2025, esto es un 16,2% menos que doce meses atrás.

Los ingresos ascendieron a US$15.522 millones (13.443 millones de euros), un 14,1% más, de los que US$15.031 millones (13.018 millones de euros) procedieron de las operaciones principales de la multinacional y el resto de inversiones u otros conceptos.

De su lado, el sumatorio de costes de actividad, venta, administración, depreciaciones o efectos cambiarios, entre otros, se situó en los US$12.594 millones (10.907 millones de euros), un 21,5% más.

Ya en el dato hasta septiembre, las ganancias fueron de US$6.546 millones (5.669 millones de euros) y la facturación de US$47.363 millones (41.020 millones de euros).

"De cara a 2026, esperamos una reducción de los costes de capital y operativos, con un crecimiento de la producción entre plano y moderado", ha afirmado el presidente y consejero delegado de ConocoPhillips, Ryan Lance.

"Gracias a nuestra amplia, sólida y diversa cartera, seguimos en camino de alcanzar los US$7.000 millones (6.063 millones de euros) previstos en 'cash flow' acumulado para 2029, incluyendo US$1.000 millones (866,1 millones de euros) anuales entre 2026 y 2028", ha añadido.

En este sentido, la compañía con sede en Houston prevé que los gastos de capital en 2026 estén en el entorno de los US$12.000 millones (10.393 millones de euros), US$500 millones (433 millones de euros) menos que lo estimado inicialmente. La producción subyacente permanecerá sin cambios o crecerá un 2%.

Asimismo, ConocoPhillips ha incrementado el dividendo a repartir en un 8%, hasta los US$0,84 (0,73 euros), que será abonado el 1 de diciembre a todos los accionistas que figuren como tal al cierre del mercado el 17 de noviembre.