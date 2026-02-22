EEUU: la última provocación de Donald, una nave hospital en Groenlandia

El posteo va acompañado de una ilustración del USNS Mercy, un barco hospital de la Marina de Estados Unidos. No obstante, la embarcación está en mantenimiento desde el año pasado en un astillero en Alabama, donde también se encuentra el otro barco hospital, el USNS Comfort.

No se conocen los motivos del anuncio, que sorprendió a todos.

El Pentágono remitió las consultas al Comando Norte de Estados Unidos, que a su vez dirigió a quienes solicitaban aclaraciones a la Casa Blanca.

Ocupado con otros temas en las últimas semanas, Trump no había vuelto a hablar sobre Groenlandia, limitándose a decir que las negociaciones con daneses y groenlandeses, comenzadas después de Davos, continuaban. No está claro si hay avances en las conversaciones.

La isla fue el objetivo del presidente durante años, pero desde que regresó a la Casa Blanca para su segundo mandato, Trump intensificó su enfoque, aumentando la tensión con los aliados europeos.

El magnate considera que Groenlandia es esencial para la defensa del Ártico contra las ambiciones de Rusia y China, además de ser una tierra rica en minerales preciosos y crucial para el sistema de misiles Golden Dome que el presidente quiere instalar.

La respuesta de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, llena de sarcasmo e ironía, no se hizo esperar, destacando las enormes diferencias entre el sistema de salud pública danés y el privado estadounidense.

"Estoy feliz de vivir en un país donde todos tienen acceso libre e igual a la atención médica", escribió la primera ministra en su cuenta de Instagram, "y donde no son las aseguradoras ni el patrimonio personal quienes determinan el tratamiento adecuado. Y el acceso gratuito a la salud también funciona en Groenlandia", precisó.

El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, también comentó sobre el asunto, explicando que el gobierno no estaba al tanto de esta decisión por parte de Washington: "la población groenlandesa recibe la atención médica que necesita. Además, los groenlandeses pueden recibir atención especializada incluso en Dinamarca.

Por lo tanto, no es necesario una intervención sanitaria específica en Groenlandia. Y si fuera necesario", afirmó, "ya hoy se ocuparían el gobierno groenlandés y el Reino de Dinamarca".

En la misma línea, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, respondió al envío del barco hospital estadounidense con un contundente "no gracias".

Luego explicó que en la isla hay un "sistema de salud pública que garantiza atención gratuita a los ciudadanos. Es una elección deliberada y una parte fundamental de nuestra sociedad.

No es así en Estados Unidos, donde ir al médico tiene un costo".

En Groenlandia hay seis hospitales para una población de aproximadamente 60.000 personas, y recientemente se firmó un acuerdo para mejorar el acceso de los pacientes a la atención médica en los hospitales daneses. (ANSA).