EEUU.- La ultraconservadora Elise Stefanik anuncia su candidatura a la Gobernación de Nueva York

MADRID, 7 Nov. 2025 (Europa Press) -

La congresista ultraconservadora Elise Stefanik ha anunciado este viernes que se presentará a las elecciones a la Gobernación del estado de Nueva York contra la actual ocupante del cargo, la demócrata Kathy Hochul, en la misma semana que el socialdemócrata Zohran Mamdani se hacía con el primer gran triunfo del ala progresista del Partido Demócrata al triunfar en las elecciones a la Alcaldía.

Stefanik, que comenzó su carrera política como republicana moderada, se ha aproximado tanto al presidente Donald Trump que el mandatario llegó a nominarla a la Embajada de EEUU ante Naciones Unidas aunque luego tuvo que rectificar al tener en cuenta el impacto que representaría la baja de Stefanik en la escasa minoría de la que disfruta el Partido Republicano en el Congreso de EEUU.

En su anuncio, publicado en sus redes sociales, Stefanik declara a Hochul "la peor gobernadora de Estados Unidos" y llama a una concentración de votantes de todo el espectro político para poner fin a su "fallida gestión".

"Nueva York es el estado más caro del país, con los impuestos, la energía, los servicios públicos, el alquiler y las facturas de supermercado más elevadas", ha criticado Stefanik, antes de acusar a Hochul de "doblegarse al extremismo comunista", un término empleado de un tiempo a esta parte para describir a los progresistas demócratas, como Alexandra Ocasio-Cortez o el propio Mamdani, a quien Stefanik ha descrito como un "yihadista" y un "simpatizante de los terroristas de Hamás".

"Me presento como candidata a gobernadora para hacer de Nueva York un lugar asequible y seguro para todos: demócratas, republicanos e independientes se unirán para salvar nuestro estado", ha concluido Stefanik en su anuncio de cara a unos comicios que se celebrarán el 3 de noviembre de 2026.

A pesar del tradicional dominio del Partido Demócrata en un estado sin gobernador republicano desde 2002, Hochul exhibió cierta debilidad en las elecciones de hace tres años cuando derrotó solo por seis puntos de ventaja al republicano Lee Zeldin en las elecciones estatales más ajustadas de los últimos 20 años. Además, Hochul, considerada un bastión del ala moderada del Partido Demócrata, deberá ganar antes unas elecciones primarias precisamente contra su adjunto, Antonio Delgado, en medio de un enorme deterioro de sus relaciones durante los últimos años.