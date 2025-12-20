EEUU: La viuda de Charlie Kirk respalda a JD Vance para 2028

"Vamos a lograr que el amigo de mi esposo, JD Vance, sea elegido presidente en 2028 de la manera más contundente posible", afirmó Kirk en su discurso en el primer gran evento de Turning Point USA desde el asesinato de su esposo, Charlie Kirk, ocurrido en septiembre pasado.

Si bien el apoyo no sorprendió a observadores del movimiento conservador —dada la estrecha relación entre Vance y el fundador de Turning Point—, el gesto es significativo por el peso político y organizativo del grupo dentro de la derecha estadounidense, en particular entre votantes jóvenes.

Turning Point USA, fundado en 2012 por Charlie Kirk, desempeñó un papel clave en la consolidación del movimiento conservador moderno y en la elección del presidente Donald Trump, así como en la movilización de bases juveniles y universitarias.

Vance, considerado por sus aliados como uno de los principales defensores del trumpismo dentro del gobierno, aún no confirmó oficialmente si competirá en 2028. En una entrevista concedida el mes pasado a Fox News, el vicepresidente sostuvo que su prioridad es el ejercicio de la vicepresidencia y las elecciones legislativas de 2026, aunque anticipó que hablará sobre el futuro con Trump una vez superado ese proceso.

"Vamos a ganar las elecciones de medio término y después de eso me sentaré con el presidente de Estados Unidos para hablar del tema. Pero ahora hay que concentrarse en el presente", afirmó Vance.

Tras la muerte de Charlie Kirk, el vicepresidente destacó el rol del activista conservador en su propio ascenso político y en la conformación del segundo gobierno de Trump.

"Gran parte del éxito de esta administración se debe directamente a la capacidad de Charlie para organizar y reunir personas. No solo nos ayudó a ganar en 2024, sino que también contribuyó a conformar todo el gobierno", dijo Vance días después del ataque fatal ocurrido durante un evento universitario en Utah.

El respaldo de Erika Kirk se suma al expresado esta semana por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien en una entrevista con Vanity Fair aseguró que apoyaría a Vance si decide competir por la presidencia. "Si JD Vance se postula, será nuestro candidato, y yo seré uno de los primeros en respaldarlo", afirmó Rubio.

El propio Trump también mencionó públicamente tanto a Vance como a Rubio como posibles herederos políticos. "Serían grandes opciones. No estoy seguro de que alguien quisiera competir contra ellos", dijo el mandatario a fines de octubre. "Si alguna vez formaran un equipo, serían imparables".

A poco más de un año de las elecciones legislativas de medio término, el posicionamiento de Vance y el respaldo explícito de figuras clave del movimiento conservador comienzan a perfilar el escenario interno del Partido Republicano de cara a la carrera presidencial de 2028. (ANSA).