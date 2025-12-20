EEUU lanza grandes ataques de represalia contra Estado Islámico en Siria, dicen autoridades

Por Idrees Ali y Phil Stewart

19 dic (Reuters) - El Ejército de Estados Unidos lanzó el viernes ataques a gran escala contra decenas de objetivos del Estado Islámico en Siria en represalia por un ataque contra personal estadounidense, dijeron funcionarios estadounidenses.

Una coalición liderada por Estados Unidos ha estado llevando a cabo ataques aéreos y operaciones terrestres en Siria contra sospechosos del Estado Islámico en los últimos meses, a menudo con la participación de las fuerzas de seguridad de Siria.

El presidente Donald Trump había prometido tomar represalias después de que un presunto ataque de Estado Islámico mató a personal estadounidense el fin de semana pasado en Siria.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que los ataques tenían como objetivo "combatientes de ISIS, infraestructura y sitios de armas" y que la operación era "OPERACIÓN HAWKEYE STRIKE".

"Este no es el comienzo de una guerra - es una declaración de venganza", dijo Hegseth. "Hoy hemos cazado y matado a nuestros enemigos. A muchos de ellos. Y continuaremos", añadió.

TRUMP ACLAMA EL "MASIVO" GOLPE CONTRA ESTADO ISLÁMICO

Trump dijo en las redes sociales que el Gobierno sirio apoyaba plenamente los ataques y que Estados Unidos estaba infliendo "represalias muy serias".

En un discurso en Carolina del Norte el viernes por la noche, Trump lo describió como un golpe "masivo" contra los miembros del ISIS a los que Estados Unidos responsabiliza del ataque del 13 de diciembre contra las fuerzas de la coalición.

"Golpeamos a los matones del ISIS en Siria (...) Fue muy exitoso", dijo Trump en un mitin en Rocky Mount, Carolina del Norte.

El Comando Central de Estados Unidos dijo que los ataques alcanzaron más de 70 objetivos en todo el centro de Siria, y agregó que aviones de combate jordanos apoyaron la operación.

Un funcionario estadounidense dijo que los ataques fueron llevados a cabo por aviones estadounidenses F-15 y A-10, junto con helicópteros Apache y sistemas de cohetes HIMARS.

La Fuerza Aérea de Jordania participó en los ataques, informó el sábado la televisión estatal jordana, diciendo que habían tenido como objetivo sitios afiliados al Estado Islámico en el sur de Siria, en el marco de la cooperación de Amán con la coalición liderada por Estados Unidos.

Siria reiteró su firme compromiso de luchar contra el Estado Islámico y garantizar que no tenga "ningún refugio seguro en territorio sirio", según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Dos soldados del Ejército estadounidense y un intérprete civil murieron el sábado en la ciudad de Palmira, en el centro de Siria, a manos de un hombre que atacó una caravana de fuerzas estadounidenses y sirias antes de ser abatido, según el Ejército estadounidense. Otros tres soldados estadounidenses también resultaron heridos en el ataque.

Alrededor de 1.000 soldados estadounidenses permanecen en Siria.

El Ministerio del Interior sirio ha descrito al atacante como un miembro de las fuerzas de seguridad sirias sospechoso de simpatizar con el Estado Islámico.

El gobierno de Siria está dirigido por antiguos rebeldes que derrocaron al líder Bashar al Asad el año pasado tras una guerra civil de 13 años, e incluye a miembros de la antigua rama siria de Al Qaeda que rompieron con el grupo y se enfrentaron al Estado Islámico.

Siria ha estado cooperando con una coalición liderada por Estados Unidos contra el Estado Islámico, llegando a un acuerdo el mes pasado cuando el presidente Ahmed al-Sharaa visitó la Casa Blanca. (Reporte de Idrees Ali y Phil Stewart; reporte adicional de Costas Pitas, Menna Alaa El-Din, Yomna Ehab y Sergio Non; Editado en Español por Ricardo Figueroa)