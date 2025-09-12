EEUU lanza un programa piloto para acelerar el despliegue de taxis aéreos

Por David Shepardson

WASHINGTON, 12 sep (Reuters) - El Gobierno de Donald Trump anunció el viernes un nuevo programa piloto para acelerar el despliegue de taxis voladores mientras las empresas trabajan para cumplir con los obstáculos regulatorios para la movilidad aérea avanzada.

La Administración Federal de Aviación (FAA) dijo que el programa incluirá al menos cinco proyectos de asociaciones público-privadas con gobiernos estatales y locales y empresas del sector privado para permitir operaciones seguras para aviones eléctricos de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL).

Joby Aviation elogió el programa, afirmando que "las aeronaves pueden empezar a operar en mercados selectos antes de la certificación completa de la FAA, un paso crítico en la preparación para un servicio comercial a escala".

Las acciones de las empresas de taxis aéreos subían tras conocerse el programa por Reuters. Los papeles de Joby ganaban un 5% y las de Archer Aviation, un 3%.

Las empresas de taxis aéreos buscan obtener autorizaciones y comercializar aeronaves de este tipo para satisfacer la creciente demanda de un transporte urbano más rápido y sostenible. Promocionan eVTOL que pueden despegar y aterrizar de forma vertical para transportar a los viajeros a los aeropuertos o para viajes cortos por la ciudad, evitando el tráfico.

Trump ordenó la creación del programa en junio a través de un decreto.

Países como India, China y Emiratos Árabes Unidos están trabajando también para acelerar el despliegue de los eVTOL, que podrían empezar a transportar pasajeros de pago en 2026.

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, dijo que la agencia aprovechará las lecciones aprendidas de los proyectos piloto para permitir operaciones seguras y escalables en todo el país.

(Editado en español por Carlos Serrano)