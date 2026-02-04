EEUU: Las difíciles tratativas con Irán, el viernes reunión en Mascate

Por Laurence Figá-Talamanca (ANSA) - WASHINGTON, 04 FEB - Tras horas de incertidumbre por el temor al fracaso de las conversaciones, las tratativas diplomáticas entre Estados Unidos e Irán parecen retomar el rumbo para evitar un nuevo ataque estadounidense contra el régimen.

"Las conversaciones están programadas para el viernes alrededor en Mascate", anunció hoy el ministro de Asuntos Exteriores de Teherán, Abbas Araghchi, a través de la red social X, tras un día de incertidumbre sobre el formato de las negociaciones, los temas a abordar e incluso el lugar.

Tanto es así que, antes del anuncio del diplomático iraní, un funcionario israelí citado por Ynet había hablado de una "brecha entre las partes demasiado grande" para ser superada.

Según Axios, que citó fuentes estadounidenses, los planes de la reunión se reanudaron después de que varios líderes árabes y musulmanes presionaran con urgencia al gobierno de Donald Trump.

Estados Unidos, según una fuente, accedió a la reunión por respeto a las solicitudes de los aliados y para "seguir la vía diplomática".

Esta alarma se disipó después de que Washington -también según Axios- rechazara las últimas exigencias de Teherán, lo que generó preocupación sobre la reunión programada para el viernes entre el enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, y el propio Araghchi.

El líder supremo, Alí ;;Jamenei, "debería estar muy preocupado", había declarado con vehemencia el presidente estadounidense en una entrevista, insinuando además que los iraníes siguen negociando.

Según fuentes estadounidenses de Axios y Canal 12, Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, tienen previsto viajar a Catar el jueves, tras su visita a Abu Dhabi por la crisis de Ucrania, para abordar la situación con Irán.

Posteriormente, regresarán a Miami sin continuar hacia Omán, donde tenían previsto reunirse con los emisarios de Teherán.

Sin embargo, funcionarios estadounidenses enfatizaron que "si los iraníes están dispuestos a volver al formato original, Estados Unidos está listo para reunirse esta semana o la próxima".

Tras un mes de amenazas de Trump, que primero pidió a los ayatolás que cesaran la represión violenta de las protestas y luego desvió la atención hacia la cuestión nuclear iraní, parecía que las conversaciones se realizarían inicialmente el viernes en Estambul, con la participación de otros países árabes y musulmanes.

Teherán solicitó entonces trasladarlas a Omán, y las agencias de noticias iraníes confirmaron que la reunión se celebraría en Mascate, mientras que Estados Unidos no había confirmado nada.

"Pensábamos haber establecido un formato aprobado en Turquía. Fue creado por varios socios que pretendían participar.

Luego vi que los iraníes no estaban de acuerdo", explicó el secretario de Estado, Marco Rubio, en una conferencia de prensa en Washington, añadiendo que la sede "aún se estaba negociando".

"Si los iraníes quieren reunirse con nosotros, estamos listos", reiteró.

Pero, independientemente del lugar, había trascendido que la agenda sobre la mesa amplió la brecha entre las respectivas posturas: Irán había exigido que las negociaciones fueran exclusivamente bilaterales -sin la presencia de terceros países- y se limitaran a la cuestión nuclear y sus reservas de uranio enriquecido, mientras que Estados Unidos insistió en incluir también sobre la mesa el programa de misiles balísticos y la financiación de las milicias proiraníes en la región, desde Hezbolá hasta la Yihad Islámica Palestina y los hutíes yemeníes.

"Para que las conversaciones con Irán resulten significativas, deben incluir ciertos elementos, empezando por el debate sobre sus misiles balísticos, su apoyo a organizaciones terroristas en la región, su programa nuclear y el trato a su pueblo", reiteró Rubio, quien recibió un no de la República Islámica.

"El tema principal es la cuestión nuclear iraní", aclaró el régimen, "y una de las demandas más importantes de Irán es el levantamiento de las sanciones estadounidenses". (ANSA).