EEUU: Las encuestas rechazan a Trump, el 60% desaprueba sus acciones

Los temas con los que los estadounidenses están más insatisfechos son la inflación (65% lo desaprueba), los aranceles (64%), las relaciones exteriores (62%) y la gestión de la inmigración (58%).

La encuesta añade que la desaprobación aumentó ligeramente desde octubre pasado, cuando era del 59%, y siete puntos porcentuales desde el inicio de su mandato (febrero de 2025).

La aprobación, en cambio, descendió del 45% al 39%.

La encuesta, realizada en colaboración con Ipsos entre el 12 y el 17 de febrero, incluyó las respuestas de 2.589 adultos estadounidenses.

Si bien la gestión de Trump es rechazada por la mayoría de los votantes, con un 64% que cree que el presidente está "desconectado de las principales preocupaciones del país", los demócratas tampoco se libran de la presión en cuanto a la confianza. Por ejemplo, al preguntarles quién podría gestionar mejor los principales problemas de Estados Unidos, solo el 31% respondió que los demócratas en el Congreso, mientras que el 33% respondió que el magnate. Otro tercio de los estadounidenses respondió que "ningún partido".

Dentro del bando republicano, existe una división entre quienes se identifican con la orientación política específica de Trump y quienes se distancian un poco de ella: el 54% de los simpatizantes conservadores se declaran "partidarios del movimiento Maga", mientras que el 42% dice no hacerlo. Entre estos últimos, la mayoría desaprueba su gestión de la inflación, los aranceles y las relaciones exteriores. Respecto a este último punto, el 54% de los encuestados no apoya "el uso de la fuerza militar para forzar cambios en otros países", una política que apoya el 20% de los ciudadanos. (ANSA).