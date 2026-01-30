EEUU levanta algunas sanciones a Venezuela para facilitar la venta de petróleo

Por Timothy Gardner y Marianna Parraga

WASHINGTON, 29 ene (Reuters) - El jueves, el Gobierno del presidente Donald Trump levantó algunas sanciones impuestas a la industria petrolera venezolana para facilitar a las empresas estadounidenses la venta de su crudo, y anunció que pronto se levantarían más restricciones al país.

La medida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro autoriza a las empresas estadounidenses a comprar, vender, transportar, almacenar y refinar crudo venezolano, pero no levanta las sanciones estadounidenses existentes sobre la producción.

Un funcionario de la Casa Blanca afirmó que la medida "ayudaría a que fluyera el producto existente" de Venezuela y que pronto habría más anuncios sobre la flexibilización de las sanciones.

Trump ha dicho que Estados Unidos tiene la intención de controlar las ventas y los ingresos petroleros de Venezuela de forma indefinida desde que las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente del país, Nicolás Maduro, en una redada en la capital, Caracas, el 3 de enero.

También ha dicho que quiere que las empresas petroleras estadounidenses inviertan finalmente 100.000 millones de dólares para restaurar la producción de este país miembro de la OPEP a sus máximos históricos tras años de falta de inversión y mala gestión.

Mientras tanto, Washington y Caracas ya han acordado un acuerdo inicial para vender 50 millones de barriles de crudo venezolano, y las empresas comerciales europeas Vitol y Trafigura se encargarán de comercializar el suministro.

La nueva autorización del Tesoro, conocida como licencia general, abre el comercio de petróleo venezolano a otras empresas, siempre que sean de Estados Unidos. Permite transacciones en las que participen el Gobierno de Venezuela y la empresa petrolera estatal PDVSA relacionadas con "la carga, exportación, reexportación, venta, reventa, suministro, almacenamiento, comercialización, compra, entrega o transporte de petróleo de origen venezolano, incluido el refinado de dicho petróleo, por parte de una entidad estadounidense establecida".

Excluye específicamente a empresas y personas de países rivales como China, Irán, Corea del Norte, Cuba y Rusia.

Durante el primer mandato del presidente Donald Trump, el Tesoro designó a toda la industria energética de Venezuela como sujeta a sanciones estadounidenses en 2019, tras la primera reelección de Maduro, que Washington no reconoció.

La nueva licencia no autoriza ninguna condición de pago que no sea comercialmente razonable, que implique canjes de deuda o pagos en oro, o que esté denominada en moneda digital.

PRIMERO Los productores de petróleo Chevron, Repsol y ENI, la refinería Reliance Industries y algunos proveedores de servicios petroleros estadounidenses habían solicitado licencias en las últimas semanas para ampliar la producción o las exportaciones del miembro de la OPEP.

La ampliación de la producción en el país requeriría autorizaciones adicionales de Estados Unidos.

Jeremy Paner, abogado de Hughes Hubbard & Reed y antiguo investigador de sanciones de la OFAC, afirmó que la autorización es amplia en el sentido de que abre muchas operaciones, incluyendo el refinado, el transporte y la "carga" de petróleo venezolano.

Sin embargo, señaló que el alcance es limitado, ya que solo se aplica a las empresas estadounidenses.

Kevin Book, analista de ClearView Energy Partners, dijo que la autorización podría aportar claridad a las empresas estadounidenses, al tiempo que mantiene la norma anterior de revisión caso por caso para las entidades no estadounidenses.

"En resumen, parece ofrecer un alivio de las sanciones del tipo 'primero Estados Unidos, luego los demás'".

El gran número de solicitudes individuales al Gobierno estadounidense había retrasado el avance de los planes para ampliar las exportaciones y conseguir que las inversiones llegaran rápidamente a Venezuela, según afirmaron dos fuentes esta semana.

La nueva licencia de la OFAC llega cuando los legisladores de Venezuela aprobaron el jueves una reforma mejorada de la principal ley petrolera del país, que se espera que otorgue autonomía a los productores privados en empresas conjuntas o bajo nuevos contratos para operar sus proyectos y comercializar la producción.

También formaliza un modelo de reparto de la producción petrolera introducido por primera vez por Maduro y negociado con empresas energéticas poco conocidas en los últimos años.

Francisco Monaldi, director del Programa de Energía Latinoamericana del Instituto Baker de la Universidad Rice en Houston, dijo que se preguntaba si la exclusión de las entidades rusas y chinas dificultaría a PDVSA la explotación o la comercialización del petróleo de esas empresas. Las empresas con esos países producen alrededor del 22% del petróleo, dijo.

"Si no pueden exportar el petróleo procedente de estas empresas, es un gran problema".

(Información de Timothy Gardner, Marianna Parraga, Christian Martínez y Daphne Psaledakis; edición de Rod Nickel, Nathan Crooks, Richard Valdmanis y Lisa Shumaker; edición en español de María Bayarri Cárdenas)