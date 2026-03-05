EEUU levanta restricciones a firmas de Canadá y Colombia para operar con Venezuela

Las decisiones se inscriben en el marco de un gradual alivio de las sanciones impuestas por Washington en 2019. Tras la captura y extracción de Nicolás Maduro el 3 de enero, Venezuela vive un nuevo momento enfocado en la apertura al capital internacional, en un proceso tutelado por la administración de Donald Trump.

La minera canadiense Gold Reserve anunció su regreso a Venezuela tras obtener una licencia temporal de 30 días de la OFAC. Esta autorización permite a la empresa negociar directamente con autoridades venezolanas y explorar la reanudación de actividades mineras, en un contexto de discusiones con funcionarios estadounidenses y venezolanos para facilitar inversiones extranjeras en el sector extractivo.

Por su parte, Monómeros Colombo Venezolanos, empresa de fertilizantes con operaciones principales en Barranquilla (Colombia) y raíces venezolanas, recibió la extensión por dos años de una licencia OFAC que había vencido en junio de 2025. La medida restablece su capacidad para operar en mercados internacionales, reintegrándola al sistema financiero global.

Esto incluye acceso a banca internacional y estadounidense, financiamiento competitivo, crédito comercial, reducción de costos transaccionales y fortalecimiento de alianzas estratégicas.

Estas decisiones forman parte de una serie de licencias generales emitidas por OFAC en las últimas semanas, tras el giro político en Venezuela con Delcy Rodríguez como presidenta interina después de la caída de Nicolás Maduro.

Ahora Caracas, con el apoyo de Washington, facilita el retorno de inversión extranjera en sectores clave como minería, energía y agroindustria, mientras se mantienen ciertas condiciones y restricciones generales, tal como la existencia de más de 500 presos políticos y restricciones para el regreso al país de la líder opositora María Corina Machado. (ANSA).