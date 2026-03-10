EEUU: leve sismo sacude zona cercana a Nueva York

El movimiento telúrico se registró a las 10:18 de la mañana (hora del Este) y tuvo su epicentro aproximadamente a medio kilómetro al oeste de Sleepy Hollow, una localidad ubicada a unos 50 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York.

Aunque se trató de un sismo de baja intensidad, el temblor fue percibido por residentes en distintas zonas del condado de Westchester e incluso en algunos sectores del norte del Bronx, en la ciudad de Nueva York.

Las autoridades indicaron que no se esperan daños estructurales debido a la magnitud relativamente baja del evento sísmico.

En Estados Unidos, los terremotos de magnitud inferior a 3 suelen ser considerados leves y, en la mayoría de los casos, solo son detectados por instrumentos o percibidos como vibraciones breves por algunas personas.

Sin embargo, los sismos en el noreste del país suelen sentirse en áreas relativamente amplias debido a la geología de la región, donde las rocas antiguas transmiten las ondas sísmicas con mayor facilidad que en otras zonas. (ANSA).