EEUU liderará monitoreo de un cese el fuego en Ucrania, con participación europea (proyecto de declaración)

Estados Unidos liderará el monitoreo de un eventual cese el fuego en Ucrania, que contaría con participación europea, reza un proyecto de declaración visto por AFP y que debe debatir este martes la Coalición de Voluntarios, aliados de Kiev.

Aliados europeos de Kiev y enviados estadounidenses se reúnen en París con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para abordar las garantías de seguridad a Ucrania en caso de un alto el fuego, casi cuatro años después del inicio de la invasión rusa.

Según el proyecto de declaración final, que según fuentes diplomáticas podría aún cambiar, Estados Unidos se compromete además en este escenario a apoyar a la fuerza multinacional para Ucrania, liderada por Europa, "en caso de ataque" ruso en el futuro.