EEUU llama a bancos mexicanos a "fortalecer" el combate a los cárteles

Estados Unidos llamó el jueves a los bancos mexicanos a "fortalecer" el combate al financiamiento de los cárteles del narcotráfico para frenar el trasiego de drogas.

En medio de la cruzada del presidente Donald Trump contra el tráfico de fentanilo, el gobierno estadounidense acusó a instituciones financieras mexicanas de lavar dinero para grupos del crimen organizado.

El magnate republicano acusa a México de no hacer lo suficiente para detener el tráfico del letal opioide sintético, relacionado con decenas de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Trump ha amenazado al país vecino y socio comercial con imponer aranceles a sus exportaciones como sanción.

El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera de Estados Unidos, John K. Hurley, se reunió este jueves en Ciudad de México con la Asociación de Bancos de ese país. Las partes discutieron los "esfuerzos conjuntos para combatir a los carteles de la droga y frenar el flujo de fentanilo", dice un comunicado.

Hurley destacó las acusaciones emprendidas en junio contra tres instituciones financieras mexicanas que, según Washington, lavaron dinero para bandas como el cártel del Golfo y el de Sinaloa. Trump designó en febrero a ambos grupos como "organizaciones terroristas extranjeras".

Cinco individuos y 15 empresas vinculadas a Los Mayos, una de las facciones del cártel de Sinaloa, fueron sancionados por el Departamento del Tesoro, anunció más temprano la entidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo en rueda de prensa que Hurley se reunirá con el secretario de Hacienda de México para dialogar sobre "investigaciones conjuntas" contra las bandas narcotraficantes.

ai/mvl/atm