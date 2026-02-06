EEUU llama a negociación trilateral con Rusia y China sobre no proliferación nuclear

Estados Unidos instó el viernes a una negociación trilateral con Rusia y China para establecer nuevos límites a las armas nucleares, después de que el jueves expirara el último tratado entre las principales potencias nucleares, Washington y Moscú.

Thomas DiNanno, subsecretario de Estado para el control de armas, dijo a la Conferencia de Desarme en Ginebra que "las reiteradas violaciones de Rusia, el aumento de los arsenales en todo el mundo y las fallas en el diseño y la aplicación de Nuevo START dan a Estados Unidos un claro imperativo para pedir una nueva arquitectura que aborde las amenazas de hoy, no las de una época pasada".

"Mientras hoy estamos aquí, todo el arsenal nuclear de China no tiene límites, no tiene transparencia, no tiene declaraciones, no tiene controles", afirmó, insistiendo en que "la próxima era del control de armas puede y debe continuar con un enfoque claro, pero requerirá la participación no sólo de Rusia en la mesa de negociación".