EEUU llama a negociación tripartita con Rusia y China sobre no proliferación nuclear

Estados Unidos instó el viernes a una negociación tripartita con Rusia y China para establecer nuevos límites a las armas nucleares, después de que el jueves expirara un importante tratado con Moscú

China ya ha rechazado públicamente sumarse a las negociaciones de desarme "en esta etapa", mientras que Rusia sugirió que también deberían incluirse otros Estados con armas nucleares como el Reino Unido y Francia

"El control de armas ya no puede ser un asunto bilateral entre Estados Unidos y Rusia", escribió el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un ensayo en línea

"Otros países tienen la responsabilidad de ayudar a garantizar la estabilidad estratégica, y ninguno más que China", afirmó

Thomas DiNanno, subsecretario de Estado estadounidense para el control de armas, presentó un nuevo plan en la Conferencia de Desarme de la ONU, en el que acusa al tratado Nuevo START, que expiró el jueves, de tener "defectos fundamentales"

El viernes DiNanno dijo que "las reiteradas violaciones de Rusia, el aumento de los arsenales en todo el mundo y los fallos en el diseño y la aplicación de Nuevo START dan a Estados Unidos un claro imperativo para pedir una nueva arquitectura que aborde las amenazas de hoy, no las de una época pasada"

- Tratado modernizado -

La expiración del Nuevo START, que limitaba a Estados Unidos y Rusia a desplegar 1.550 ojivas nucleares cada uno, deja al mundo sin un tratado sobre las armas más destructivas del planeta, lo que ha desatado temores de una nueva carrera armamentística

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no aceptó una propuesta de su homólogo ruso, Vladimir Putin, para mantener durante otro año las restricciones del Nuevo START, y el jueves pidió "un tratado nuevo, mejorado y modernizado"

Rubio apuntó que Estados Unidos "negociará desde una posición de fuerza"

"Rusia y China no deberían esperar que Estados Unidos se quede de brazos cruzados mientras eluden sus obligaciones y amplían sus fuerzas nucleares", escribió Rubio

"Mantendremos una disuasión nuclear robusta, creíble y modernizada. Pero lo haremos mientras exploramos todas las vías para cumplir el genuino deseo del presidente de un mundo con menos de estas armas terribles", añadió

Trump ha dicho que quiere reanudar las pruebas nucleares por primera vez en décadas, aunque hasta ahora no ha llevado a cabo esa medida

- Sin límites -

DiNanno acusó a China de aprovecharse de la restricción jurídicamente vinculante entre Estados Unidos y Rusia para comenzar a expandir su arsenal a un ritmo histórico, y afirmó que "va camino de superar las 1.000 ojivas nucleares para 2030"

"Mientras hoy estamos aquí, el arsenal nuclear de China no tiene límites, no tiene transparencia, no tiene declaraciones, no tiene controles", afirmó

DiNanno insistió en que "la próxima era del control de armas puede y debe continuar con un enfoque claro, pero requerirá la participación no sólo de Rusia en la mesa de negociación"

Rusia y Estados Unidos controlan juntos más del 80% de las ojivas nucleares del mundo

Pero el arsenal nuclear de China está creciendo más rápido que el de cualquier otro país, a razón de unas 100 nuevas ojivas al año desde 2023, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo

El representante adjunto chino ante la oficina de la ONU en Ginebra Shen Jian reiteró la posición oficial de Pekín. Insistió ante el organismo de desarme que "las capacidades nucleares de China están muy lejos del nivel de las de Estados Unidos o Rusia"

"China no participaría en negociaciones de desarme nuclear en esta etapa", sostuvo. Insistió en que los "Estados que poseen los mayores arsenales nucleares deben seguir cumpliendo sus responsabilidades" en materia de desarme nuclear

Rusia, que no se considera sujeta a los límites del Nuevo START, estima que cualquier nuevo diálogo debería incluir a otros Estados con armas nucleares, como Francia y el Reino Unido, según su embajador Gennadi Gatilov ante la Conferencia de Desarme en Ginebra

El embajador británico, David Riley, pareció descartar la idea, insistiendo en que "el Reino Unido mantiene una disuasión nuclear mínima"

De su lado, la embajadora francesa, Anne Lazar-Sury, afirmó que "todos los Estados con armas nucleares" deberían tener como objetivo adoptar medidas para "reducir el riesgo de uso de armas nucleares"