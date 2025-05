EEUU logra “progresos sustanciales” en las conversaciones sobre aranceles con China

GINEBRA (AP) — Negociadores estadounidenses dijeron el domingo que se había logrado un "progreso sustancial" y que "quizás las diferencias no eran tan grandes" después de dos días de negociaciones con una delegación de China de alto rango sobre formas de aliviar una guerra comercial provocada por los elevados aranceles del presidente Donald Trump.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien lideró la delegación estadounidense durante las conversaciones en Ginebra, dijo que hubo "gran productividad".

"Me complace informar que hemos logrado un progreso sustancial entre Estados Unidos y China en las muy importantes conversaciones comerciales", expresó Bessent.

Él hizo eco del sentimiento positivo del propio Trump, quien sugirió en las redes sociales que se estaba logrando un "GRAN PROGRESO" hacia lo que podría ser un "reinicio total" de los aranceles que han puesto en vilo a la economía global.

La delegación china no ofreció una evaluación inmediata de lo ocurrido, pero Beijing adoptó un tono más mesurado sobre el rumbo general de las negociaciones. En un editorial en su agencia estatal de noticias, China dijo que "rechazará firmemente cualquier propuesta que comprometa los principios básicos o socave la causa más amplia de la equidad global".

Las discusiones se llevaron a cabo en una villa señorial que sirve como residencia del embajador suizo ante Naciones Unidas, y se disponía de poca información en el lugar o en Washington mientras se desarrollaban. Bessent ofreció pocos detalles sobre lo que se discutió exactamente, pero dijo que él y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, hablaron con Trump el sábado por la noche.

Los funcionarios estadounidenses planeaban dar una sesión informativa con más detalles el lunes por la mañana.

"Es importante entender cuán rápidamente pudimos llegar a un acuerdo, lo que refleja que quizás las diferencias no eran tan grandes como se pensaba", dijo Greer, quien no especificó a qué acuerdo se refería. Hablando con los periodistas cerca de la villa, Greer y Bessent dieron declaraciones pero no respondieron preguntas.

Greer también enfatizó que una de las principales prioridades de Trump es cerrar el déficit comercial de Estados Unidos con China, que alcanzó un récord de 263.000 millones de dólares el año pasado.

"Estamos seguros de que el acuerdo que alcanzamos con nuestros socios chinos nos ayudará a resolver, trabajar hacia la resolución de esa emergencia nacional", señaló Greer.

Las discusiones podrían ayudar a estabilizar los mercados mundiales sacudidos por el enfrentamiento entre Estados Unidos y China, que ha dejado barcos en puerto con mercancías de China sin descargar hasta que reciban la confirmación final sobre los aranceles.

El mes pasado, Trump aumentó los aranceles sobre China a un 145% combinado, y China respondió con un gravamen del 125% a las importaciones estadounidenses. Aranceles tan altos equivalen esencialmente a un boicot mutuo, interrumpiendo un comercio que el año pasado superó los 660.000 millones de dólares.

En su editorial, Xinhua dijo: "Las conversaciones nunca deben ser un pretexto para la coerción o la extorsión, y China rechazará firmemente cualquier propuesta que comprometa principios fundamentales o socave la causa más amplia de la equidad global".

Aun así, los principales miembros de la administración Trump seguían la línea del presidente al insistir en que un reinicio de las relaciones comerciales entre ambos países podría estar en el horizonte.

“El secretario Bessent ha dejado claro que uno de sus objetivos es desescalar”, dijo el secretario de Comercio, Howard Lutnick, en "Fox News Sunday"; él no viajó a Ginebra. Añadió que Estados Unidos y China han impuesto aranceles que son "demasiado altos para hacer negocios, pero por eso están hablando ahora".

“Somos el consumidor del mundo. Todos quieren vender sus productos aquí”, señaló Lutnick. Así que “necesitan hacer negocios con los estadounidenses y estamos usando el poder de nuestra economía para abrir su economía a nuestros exportadores”.

Kevin Hassett, director del Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca, dijo en "Sunday Morning Futures" de Fox News Channel que "lo que probablemente sucederá es que las relaciones se reiniciarán. Parece que los chinos están muy, muy ansiosos por jugar y volver a normalizar las cosas".

"Estamos esencialmente comenzando de nuevo, comenzando desde cero con los chinos", dijo Hassett, “y parecen pensar que realmente quieren reconstruir una relación que sea excelente para ambos”.

Es la primera vez que las partes se reúnen cara a cara para discutir los problemas. Y aunque las perspectivas de un avance son escasas, incluso una pequeña reducción en los aranceles, particularmente si se realiza simultáneamente, ayudaría a restaurar algo de confianza.

"Las negociaciones para comenzar a desescalar la creciente guerra comercial entre Estados Unidos y China son muy necesarias y es una señal positiva que ambas partes hayan podido superar con elegancia sus disputas sobre quién debía llamar primero", señaló Jake Werner, director del Programa de Asia Oriental en el Quincy Institute for Responsible Statecraft, en un correo electrónico.

La administración Trump ha impuesto aranceles a países de todo el mundo, pero su lucha con China ha sido la más intensa. Los aranceles de Trump sobre China incluyen un cargo del 20% destinado a presionar a Beijing para que haga más por detener el flujo de fentanilo, un opioide sintético, hacia Estados Unidos.

El 125% restante involucra una disputa que se remonta al primer mandato de Trump y se suma a los aranceles que impuso a Beijing en ese entonces, lo que significa que los aranceles totales sobre algunos productos chinos pueden superar el 145%.

