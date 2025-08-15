EE.UU.: Los cereales de Kellogg cambian de color

A través de un comunicado, la compañía precisó que el fabricante de Froot Loops, Apple Jacks, Frosted Flakes y Rice Krispies, solo por nombrar algunos, dijo que están evolucionando su cartera de cereales "para proporcionar a los consumidores más de lo que quieren y necesitan, como granos enteros y fibra y menos de lo que no tienen".

"Hoy en día, la gran mayoría —el 85%— de nuestras ventas de cereales no contienen colores FD&C y ninguno de nuestros productos ha contenido Red No. 3 durante años", precisó Kellogg en su declaración. "Estamos comprometidos a seguir trabajando con el HHS y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para identificar soluciones efectivas para eliminar los colores de FD&C de los alimentos".

Kellogg prometió que reformularán sus cereales servidos en las escuelas para no incluir los colores FD&C para el año escolar 2026-27, que no lanzarán ningún producto nuevo con colores FD&C a partir de enero de 2026 y que planean eliminar todos los colores FD&C de sus productos a finales de 2027, según su anuncio.

"Estamos orgullosos de que nuestros cereales proporcionen a los consumidores nutrientes importantes como hierro, vitamina D y folato", dijo Kellogg. "Los cereales de Kellogg han desempeñado un papel importante en la vida de los consumidores estadounidenses durante más de un siglo, y esperamos continuar con esa tradición".

En junio, Kraft Heinz y General Mills anunciaron planes para eliminar los colorantes alimentarios artificiales de algunos productos dentro de los próximos dos años. Varios otros grandes fabricantes de alimentos, incluyendo PepsiCo, ConAgra, The Hershey Company, McCormick & Co., J.M. Smucker, Nestlé USA y más han anunciado planes similares en los últimos meses.

A partir de mayo, la Administración de Alimentos y Medicamentos ha aprobado tres aditivos de color adicionales de fuentes naturales que están en línea con los objetivos del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que se pueden usar en una amplia gama de productos, desde chicle hasta cereales para el desayuno.

El mes pasado, Mars Wrigley North America anunció que los productos en cuatro categorías de sus populares golosinas —chicles, dulces frutados y chocolates— se fabricarán "sin colores de alimentos, medicamentos y cosméticos (FD&C)" a partir de 2026.

La primera de sus marcas que estarán disponibles sin los colores FD&C incluirán los M&M's Chocolate, Skittles Original, Extra Gum Spearmint y Starburst Original, dijo la compañía.

El cambio se produce en medio de un impulso del Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., para tomar medidas enérgicas contra los aditivos alimentarios sintéticos como parte de su iniciativa para "Hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable". Entre esos esfuerzos se encuentran propuestas para eliminar gradualmente los tintes alimentarios artificiales en favor de alternativas naturales. (ANSA).