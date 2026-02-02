EEUU: Los Clinton quieren testificar, pero la Cámara lo rechaza

El ofrecimiento fue hecho en la víspera de la votación en la Cámara sobre la eventual imputación de los Clinton por desacato al Congreso, reveló este lunes el New York Times.

Durante meses, los Clinton se mantuvieron firmes en su negativa a cumplir con las citaciones emitidas por la comisión, de mayoría republicana, al considerarlas inválidas y legalmente inaplicables, además de parte de una maniobra política para atacarlos como adversarios del presidente Donald Trump.

Habían prometido resistir indefinidamente la ofensiva de Comer, pero tras la decisión de algunos demócratas de sumarse a los republicanos en la Comisión para recomendar una imputación por desacato al Congreso, que habría derivado en el envío del caso al Departamento de Justicia para una eventual acción penal,los Clinton parecieron dar marcha atrás.

En una carta dirigida a Comer y obtenida por el diario, sus abogados señalaron que Bill Clinton aceptaría someterse a una entrevista transcrita de cuatro horas ante la comisión en pleno, algo que anteriormente había calificado como una solicitud inapropiada y sin precedentes para un ex presidente.

En cuanto a Hillary Clinton, quien afirmó no haber conocido ni hablado nunca con Jeffrey Epstein, los abogados pidieron que se le permitiera presentar una declaración jurada en lugar de testificar.

No obstante, añadieron que ella también accedería a una entrevista presencial si la comisión lo exigía, "con los ajustes apropiados dado el escaso caudal de información que puede aportar al respecto", según se lee en la misiva.

Este lunes, Comer rechazó de plano la propuesta, calificándola de "irrazonable" y argumentando que cuatro horas de testimonio por parte de Bill Clinton no son suficientes, dado que se trata de una "persona locuaz" que podría intentar agotar el tiempo disponible.

"El deseo de sus clientes de recibir un trato especial es frustrante y una afrenta al anhelo de transparencia del pueblo estadounidense", escribió Comer en una carta enviada a los abogados de los Clinton. (ANSA).