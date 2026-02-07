EEUU: Los Obama ignoran el video racista de Trump y eligen silencio

Mientras la polémica continúa generando reacciones en Estados Unidos, la expareja presidencial eligió el silencio y se limitó a publicar en redes sociales un mensaje de apoyo a los atletas estadounidenses que desde hoy participan en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina.

"A todos los atletas que representan al Team USA: estamos muy orgullosos de ustedes. Su talento y perseverancia los han traído hasta este momento. Michelle y yo nos uniremos a los estadounidenses de todo el país para alentarlos", escribieron los Obama.

La difusión del video por parte de Trump, considerado racista por amplios sectores políticos y sociales, generó una fuerte controversia en Estados Unidos, con críticas que alcanzaron incluso a dirigentes del Partido Republicano. La Casa Blanca evitó profundizar sobre el episodio, mientras Trump rechazó ofrecer disculpas y minimizó el alcance de la polémica.

Durante su paso por la Casa Blanca, Barack Obama y Michelle Obama adoptaron reiteradamente una estrategia de no confrontación directa frente a ataques personales, sintetizada en la frase "cuando ellos van hacia abajo, nosotros volamos alto", que se convirtió en uno de los lemas más recordados de la ex primera dama y en una referencia ética dentro del Partido Demócrata. (ANSA).