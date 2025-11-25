EEUU.- Los precios de producción en EEUU suben en septiembre un 0,3% tras haber caído un 0,1% el mes anterior

MADRID, 25 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El índice de precios de producción (IPP) de Estados Unidos subió en septiembre un 0,3% frente al retroceso del 0,1% del mes previo, según ha revelado este martes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo tras el parón estadístico provocado por el 'cierre' del Gobierno.

La agencia ha explicado que esta circunstancia se ha producido después de que la demanda final de bienes se acelerase siete décimas, hasta el 0,9%. Asimismo, el factor servicios se estancó tras haber caído un 0,3% en agosto.

El índice subyacente de inflación de la producción, que excluye el impacto de la energía, los alimentos y el comercio por su mayor volatilidad, se anotó en septiembre una expansión del 0,1%, dos décimas menos.

En datos interanuales, los precios generales se situaron un 2,7% por encima de los niveles del noveno mes de 2024, mientras que los subyacentes hicieron lo propio en un 2,9%. No hubo cambios en ninguno de los dos casos desde los registros anteriores.