EEUU: MAGA llega a Europa, financiación estadounidense para centros de investigación

Según el Financial Times, el Departamento de Estado está dispuesto a financiar centros de investigación y organizaciones benéficas afines al movimiento "Make America Great Again" para difundir los valores estadounidenses al otro lado del Atlántico

La maquinaria ya está en marcha, según tres fuentes bien informadas

Según ellas, una alta funcionaria de Foggy Bottom, Sarah Rogers, viajó a Europa en diciembre para reunirse con representantes de organizaciones de derecha y figuras clave del partido populista Reform UK de Nigel Farage, un viejo conocido de los conservadores estadounidenses y de Trump. Rogers también visitó París, Roma y Milán como parte de lo que entonces llamó una "gira de libertad de expresión"

Se dice que los fondos secretos que el Departamento de Estado está dispuesto a asignar forman parte de los destinados a las celebraciones del 250° aniversario de la independencia estadounidense, que se celebra este año. Según informes, los MAGAs tienen en la mira la Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido y la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, dos leyes que la Casa Blanca considera un ataque a la libertad de expresión, la industria estadounidense y la independencia de su sector tecnológico

"El gobierno estadounidense está en una cruzada para salvar a Europa", declaró un funcionario del partido de Farage al Financial Times. Hace apenas unos días, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó un informe sobre cómo la Unión Europea ha aplicado una estrategia regulatoria durante la última década destinada a regular y limitar el contenido online, con efectos que se extienden más allá de las fronteras europeas

Según el Comité Judicial, esto constituye una forma de "censura extranjera" indirecta, en violación de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense

El informe también afirma que "en más de 100 reuniones a puerta cerrada desde al menos 2020, la Comisión Europea ha presionado repetidamente a las plataformas para que cambien sus normas de moderación de contenido, censurando el contenido de forma más agresiva y violando directamente la libertad de expresión en línea de los estadounidenses"

"En diciembre de 2025, la Comisión adoptó su medida de censura más agresiva hasta la fecha, multando a X con casi el 6% de sus ingresos globales, en aparente represalia por proteger la libertad de expresión a nivel mundial", prosigue el reporte

Esta no es la primera vez que Europa y Estados Unidos se enfrentan por estos temas y los esfuerzos de Bruselas por regular el contenido en línea, incluidas las principales redes sociales

Sin embargo, un plan para influir sistemáticamente en grupos de derecha seguramente generará preocupación entre los aliados de Washington, en particular en gobiernos de centroizquierda como el Partido Laborista británico

El año pasado, la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos enfatizó la necesidad de "cultivar la resistencia" a la trayectoria actual del continente

El documento también advirtió que la migración masiva y la "censura de la libertad de expresión" podrían conducir a la "extinción de la civilización". Trump también ha criticado con frecuencia al Viejo Continente por sus políticas migratorias, acusando a los líderes europeos de ser "débiles". (ANSA)