EEUU: Mamdami juró como nuevo alcalde de Nueva York

El demócrata de 34 años prestó juramento en una estación de metro abandonada bajo el Ayuntamiento poco después de la medianoche, tomando las riendas de la ciudad más grande de Estados Unidos. Será el primer alcalde musulmán de Nueva York.

El inicio de su nueva era en la Gran Manzana, residencia de Donald Trump hasta hace unos años, está marcado por la "asequibilidad" —la posibilidad de llegar a fin de mes—, tan apreciada por los residentes de una de las ciudades más caras del mundo, pero tan detestada por el presidente, quien la considera un "engaño" inventado por los demócratas y afirma que los precios bajaron desde que asumió el cargo.

La promesa de una ciudad más asequible, y no solo para millonarios y multimillonarios, propició el éxito casi sin precedentes de Mamdani.

El joven de 34 años arrasó en las elecciones y derrotó al exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, impulsado por los jóvenes liberales que votaron por él masivamente, enviando una clara señal al establishment demócrata de que quieren un cambio.

Con el respaldo de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y el senador Bernie Sanders, Mamdani se consolidó en Nueva York y en el escenario nacional, convirtiéndose en una fuente de inspiración y la antítesis de todos los peces gordos que forman parte o apoyan a la administración Trump.

De hecho, es el primer alcalde socialista de la Gran Manzana, la ciudad donde Wall Street y los "amigos de las finanzas" reinan. Mamdani les tendió la mano, pero aún está por verse si esto se traducirá en una verdadera colaboración. En cualquier caso, la tan esperada huida de multimillonarios de Nueva York que su elección supuestamente desencadenaría todavía no se materializó.

Con una postura firme y resuelta, el alcalde electo respondió una a una a las críticas que le llovieron desde su elección a principios de noviembre. El último altercado en línea fue con su excompañero Elon Musk. El multimillonario lo atacó por su elección de la jefa de bomberos, Lillian Bonsignore, la primera persona abiertamente gay en ocupar el cargo.

"No tiene experiencia; morirá gente", criticó Musk en X. La respuesta de Mamdani le dolió, ya que explicó que la había elegido precisamente por su experiencia y profesionalismo.

Logró mantener una reunión inicial cordial con Trump, pero no está claro si podrán mantener una relación positiva: Mamdani no ocultó su deseo de detener las redadas contra migrantes y repeler el despliegue de fuerzas federales en la ciudad.

Entre promesas de viviendas más asequibles y un transporte público más económico y fiable, el alcalde electo también amenazó abiertamente con arrestar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, si pisa Nueva York, en cumplimiento de las disposiciones de la Corte Penal Internacional.

Esta medida podría exponerlo a duras críticas: Mamdani es el primer alcalde musulmán de Nueva York, una ciudad con la mayor comunidad judía fuera de Israel, y Estados Unidos es el principal aliado de Israel.

La ceremonia de anoche fue privada, oficiada por Letitia James, abogada enemiga de Trump. Una segunda ceremonia tendrá lugar alrededor de la 1:00 p. m (hora local) de este jueves, oficiada por Sanders.

A continuación, habrá una fiesta en la calle donde se esperan al menos 4000 personas, y la mudanza con su esposa, Rama Duwaji —la primera dama más joven en la historia de la ciudad de Nueva York— a la Mansión Gracie, la residencia del alcalde en el adinerado Upper East Side, a años luz de su apartamento alquilado de dos habitaciones en Queens (ANSA).