EEUU: Mamdani repudia la detención de un empleado municipal

"Esto es un ataque a nuestra democracia, a nuestra ciudad y a nuestros valores", escribió Mamdani en la red social X, donde exigió la liberación inmediata del trabajador y aseguró que seguirá de cerca la evolución del caso.

El arresto se produjo el lunes por la mañana en Bethpage, en el condado de Nassau, cuando el empleado fue detenido por agentes federales de inmigración durante una cita considerada rutinaria.

Según informó la presidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Julie Menin, el trabajador es analista de datos y se desempeña en el Ayuntamiento desde hace aproximadamente un año.

El Departamento de Seguridad Nacional defendió la detención y afirmó que el empleado se encuentra ilegalmente en Estados Unidos y posee antecedentes penales, incluido un arresto por asalto, aunque no brindó detalles adicionales sobre ese caso.

La subsecretaria del organismo, Tricia McLaughlin, identificó al detenido como Rafael Andrés Rubio Bohorquez, a quien describió como un "extranjero ilegal criminal de Venezuela". Según la funcionaria, Rubio Bohorquez ingresó a Estados Unidos en 2017 con una visa de turista B2 que exigía su salida del país en octubre de ese mismo año.

"No tenía derecho legal a permanecer en Estados Unidos", sostuvo McLaughlin en un comunicado, en el que remarcó que la actual administración no tolerará la permanencia de extranjeros que infrinjan la ley migratoria.

Desde el Ayuntamiento de Nueva York, sin embargo, rechazaron esa versión. Menin aseguró que el empleado contaba con autorización legal para permanecer en el país hasta octubre próximo y que no existía otra base para su arresto más allá de su estatus migratorio. "Era un empleado municipal que estaba haciendo todo correctamente. Asistió a la cita judicial cuando se lo pidieron", afirmó durante una conferencia de prensa.

El congresista demócrata por Nueva York Dan Goldman respaldó la postura del gobierno municipal y sostuvo que el trabajador es un inmigrante respetuoso de la ley con autorización de trabajo.

"No hay indicios de que haya nada en este individuo, más allá de su estatus migratorio, que haya motivado su arresto", señaló.

Menin explicó que el Ayuntamiento tomó conocimiento de la detención el lunes por la tarde, cuando el empleado utilizó su única llamada telefónica para comunicarse con el departamento de Recursos Humanos del Concejo y alertar que había sido arrestado.

El caso reavivó las tensiones entre las autoridades locales de Nueva York y el gobierno federal en materia migratoria, en un contexto de mayor endurecimiento de las políticas de control y aplicación de la ley por parte de Washington.

Funcionarios municipales advirtieron que este tipo de detenciones durante citas rutinarias erosiona la confianza en el sistema y puede desalentar a los inmigrantes a cumplir con los trámites exigidos por la justicia. (ANSA).