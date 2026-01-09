EEUU: Mangione podría enfrentar la pena de muerte

La comparecencia se produce tras una audiencia de tres semanas en un tribunal estatal, en la que la defensa intentó excluir parte de la evidencia clave que, según la policía, fue hallada en la mochila del acusado, incluidos escritos personales y el arma homicida. El jueves, los fiscales federales señalaron en una carta que no es necesario repetir ese tipo de audiencia en el proceso federal.

"El Gobierno registró el contenido del cuaderno del acusado en virtud de una orden judicial que autorizaba expresamente la incautación de materiales manuscritos, incluidas anotaciones contenidas en la mochila", escribió el fiscal Sean Buckley.

Añadió que cualquier intento de cuestionar la validez de la orden "carece de sustento", ya que estuvo respaldada por causa probable suficiente.

En paralelo, los fiscales rechazaron un planteo de la defensa que busca excluir la posibilidad de la pena capital por un supuesto conflicto de interés de la fiscal general, Pam Bondi. Los abogados de Mangione sostienen que Bondi seguiría beneficiándose de un plan de jubilación vinculado a la firma de lobby Ballard Partners, que representa a UnitedHealthcare.

(ANSA).