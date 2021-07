eeuu mantiene reinado gimnasia en tokio mientras biles ve a lee ganar oro "all-around"

(Actualiza con otros datos, resultados)

Por Steve Keating

TOKIO, 29 jul (Reuters) - Sunisa Lee se adjudicó el jueves la medalla de oro en la modalidad all-around de gimnasia en los Juegos de Tokio, que muchos esperaban fuera a parar a manos de su compañera de equipo estadounidense Simone Biles, mientras la brasileña Rebeca Andrade sorprendió con una histórica plata para su país.

Con Biles observando desde la primera fila en el Centro de Gimnasia Ariake, Lee se hizo con el oro en la prueba completa para asegurar el título de Estados Unidos por quinta vez consecutiva en la última rotación -el ejercicio de suelo- para conseguir un puntaje total ganador de 57,433.

La sorprendente Andrade, de 22 años, que había encabezado la clasificación durante la mayor parte de la tarde, se hizo con la plata y consiguió la primera medalla de su país en gimnasia femenina.

Angelina Melnikova completó el podio con el bronce para el Comité Olímpico Ruso (ROC).

Considerada la heredera de Biles, Lee, de 18 años, tuvo su momento antes de lo esperado.

"Al llegar aquí ni siquiera pensaba que podría competir por una medalla de oro", dijo Lee. "Venía a competir por la plata", dijo Lee a periodistas tras su victoria. "Es una locura, no parece real".

Cuando las marcas aparecieron en el marcador y se confirmó la victoria de Lee, sus compañeras de equipo en las gradas saltaron y la vitorearon.

"Significa mucho para mí tenerlos a todos aquí animándome", dijo Lee. "Es algo muy malo no poder tener a Simone en la pista conmigo, pero el hecho de tenerla en el estadio me ha ayudado mucho, porque es una inspiración para mí y la admiro. Tenerla allí me ayudó mucho".

Biles, ganadora de todas las competiciones en las que ha participado desde 2013, dejó abierta la lucha por el oro olímpico cuando decidió no defender su título en la modalidad all-around de los Juegos de Río, ya que abandonó la prueba por equipos el martes tras un mal salto, alegando la necesidad de centrarse en su salud mental.

Todavía no está claro si competirá en alguna de las pruebas individuales en los próximos días. El jueves, Biles tuiteó su agradecimiento por todo el apoyo que le había llegado después de que sus declaraciones sobre la presión que sentía arrojaran luz sobre la salud mental de los atletas.

"El amor y el apoyo que he recibido me han hecho darme cuenta de que soy más que mis logros y la gimnasia, algo que nunca había creído", dijo en un tuit.

(Reporte de Steve Keating, editado en español por Daniela Desantis y Javier Leira)

