EEUU: Marco Rubio "virrey de Venezuela"

Así lo indica el periódico Washington Post, señalando que el secretario de Estado, asesor de seguridad nacional, archivista interino y administrador de la extinta Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), fue clave en la planificación del derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro, según funcionarios familiarizados con la operación.

Pero en ausencia de un sucesor inmediato para gobernar el país de unos 29 millones de habitantes, Trump confía en Rubio para ayudar a "administrar" Venezuela, dividir sus activos petroleros y facilitar la instalación de un nuevo gobierno, una tarea delicada y abrumadora para alguien que ya tiene tantas otras responsabilidades.

"La tarea que tenemos por delante es abrumadora", declaró un alto funcionario estadounidense, enfatizando la agobiante cantidad de decisiones políticas que enfrenta en materia de energía, elecciones, sanciones y seguridad.

Rubio también está apostando su posible carrera a la Casa Blanca al éxito o al fracaso de este expediente, mientras que el vicepresidente J.D. Vance, más sensible al descontento de la base MAGA ante el creciente intervencionismo de Trump, mantiene un perfil bajo. (ANSA).