EEUU: más violencia en operativos migratorios, dos heridos

La policía de Portland indicó que respondió a un llamado por un tiroteo poco después de las 14:15 en el sudeste de la ciudad.

Minutos más tarde, los agentes recibieron un segundo aviso por un hombre herido que pedía ayuda a unos tres kilómetros del primer lugar. Allí, los oficiales encontraron a un hombre y una mujer con heridas de bala. Ambos fueron trasladados a un hospital y su estado de salud no fue informado.

Las autoridades locales señalaron que determinaron que las heridas se produjeron durante un operativo en el que participaron agentes federales. Según explicó la vocera del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, agentes de la U.S. Customs and Border Protection realizaban una detención vehicular "selectiva" cuando se produjo el incidente.

De acuerdo con la versión oficial, el objetivo del operativo era un pasajero del vehículo, identificado como un ciudadano venezolano en situación migratoria irregular y presuntamente vinculado a la organización criminal transnacional Tren de Aragua. Las autoridades federales señalaron que el conductor del automóvil también estaría vinculado a esa banda.

McLaughlin afirmó que, al identificarse los agentes, el conductor "utilizó el vehículo como un arma" e intentó atropellar a los efectivos. "Temiendo por su vida y su seguridad, un agente efectuó disparos defensivos", indicó, agregando que el vehículo huyó del lugar con ambas personas a bordo. Fuentes policiales señalaron que se trataba de un automóvil Toyota rojo y que uno de los agentes fue embestido antes de que se produjeran los disparos.

La policía local aclaró que no participó del operativo inicial y que no pudo verificar de forma independiente la versión federal. El jefe de la policía de Portland, Bob Day, afirmó en una conferencia de prensa que las fuerzas locales "no conocen los hechos del caso" y que su rol se limita a brindar apoyo a la investigación federal, liderada por el FBI.

La oficina del Federal Bureau of Investigation en Portland confirmó que investiga un presunto "ataque contra agentes federales" y que las dos personas que huyeron del lugar tras el tiroteo estaban recibiendo atención médica.

El episodio se produjo apenas un día después de que Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense de 37 años y madre, muriera baleada por un agente del Immigration and Customs Enforcement en Minneapolis mientras se encontraba dentro de su vehículo. En ese caso, el Departamento de Seguridad Nacional también sostuvo que la mujer intentó atropellar a los agentes y que el disparo fue en defensa propia, una versión que fue duramente cuestionada por el alcalde de la ciudad y por testigos.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, calificó la explicación federal como "una mentira" y afirmó que la mujer intentaba huir cuando fue abatida.

En Portland, el alcalde Keith Wilson condenó el tiroteo, ocurrido en el barrio de Hazelwood, una zona amplia y diversa del este de la ciudad, y pidió la suspensión de las operaciones del ICE hasta que se complete una investigación exhaustiva.

"Portland no responde a la violencia con más violencia.

Respondemos con claridad, unidad y un compromiso con la justicia", afirmó. (ANSA).