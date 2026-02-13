EEUU: masacre en universidad de Carolina del Sur, 2 muertos

El hecho se registró alrededor de las 21.15 hora local en un apartamento del complejo residencial para estudiantes Hugine Suites, según el comunicado universitario y reportes de ABC News.

La universidad ordenó el cierre completo del campus (lockdown), que se mantuvo varias horas, y las clases del viernes fueron canceladas.

Hasta ahora, las autoridades no han divulgado las identidades de las víctimas ni el estado exacto de la persona herida, ni se ha informado si hay detenidos o sospechosos identificados.

La South Carolina Law Enforcement Division (SLED), con apoyo de las policías locales, investiga el caso.

El suceso se produce en un contexto de creciente preocupación por la violencia con armas de fuego en Estados Unidos, donde este tipo de incidentes en campus y espacios comunitarios han sido recurrentes.

La universidad ya había sido escenario de tiroteos previos en octubre de 2025, incluidos hechos violentos en el mismo complejo de viviendas estudiantiles, que dejaron al menos una persona muerta y otra herida, según registros de ABC News de ese mes.

Tras esos hechos, las autoridades universitarias habían implementado algunas medidas de seguridad adicionales, como mayor vigilancia y control de accesos en determinadas áreas del campus, en un intento de prevenir nuevos episodios de violencia armada.

La universidad ha señalado que personal de apoyo y consejería está disponible para estudiantes y personal afectado por el incidente, y ha recomendado a la comunidad mantener la calma mientras continúan las investigaciones.

El campus de Orangeburg alberga a unos 3.000 estudiantes, y la comunidad educativa ha quedado consternada tras la repetición de episodios de disparos en los últimos meses, un reflejo de los persistentes desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad escolar y control de armas.

Las autoridades han pedido a cualquier persona que tenga información sobre el tiroteo que se comunique con los investigadores, mientras la SLED continúa recopilando pruebas y testimonios que puedan ayudar a esclarecer lo ocurrido. (ANSA).