EEUU: Mattel lanza una Barbie autista

(ANSA-AFP) - WASHINGTON, 12 GEN - El gigante estadounidense de juguetes Mattel ha anunciado el lanzamiento de una nueva muñeca Barbie autista, la última incorporación a su línea que celebra la diversidad.

Este nuevo modelo se une a la colección que incluye a una Barbie con síndrome de Down (trisomía 21), una Barbie ciega y una Barbie con diabetes tipo 1, según informó Mattel en un comunicado de prensa.

El autismo es un trastorno del neurodesarrollo complejo y de amplio espectro. Su inicio es multifactorial y está vinculado principalmente a una combinación de factores genéticos (predominantes) y ambientales.

La compañía, con sede en El Segundo, California, anunció su colaboración con una organización (Autistic Self Advocacy Network, ASAN) que aboga por los derechos y una mejor representación de las personas autistas en los medios de comunicación.

La muñeca "fue creada con la colaboración de la comunidad autista para representar las formas comunes en que las personas autistas experimentan, procesan y se comunican con el mundo que las rodea", declaró Mattel en un comunicado.

La muñeca Barbie autista tiene codos y muñecas articulados, a diferencia de las Barbies tradicionales, que le permiten realizar movimientos repetitivos, aplaudir y hacer otros gestos que algunos miembros de la comunidad autista utilizan para procesar información sensorial o expresar emoción.

Los ojos de la nueva Barbie están ligeramente oblicuos para representar cómo algunas personas autistas a veces evitan el contacto visual directo.

Estas muñecas incluyen un juguete sensorial antiestrés, auriculares con cancelación de ruido y una tableta, según informó la compañía, que añadió que se ha comprometido a donar 1000 muñecas a hospitales infantiles estadounidenses con servicios específicos para el autismo. (ANSA-AFP).