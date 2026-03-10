EEUU: mayoría de votantes en EEUU teme más riesgos que beneficios de la IA

El sondeo indica que más de la mitad de los electores consultados cree que el desarrollo de la IA podría generar consecuencias negativas para la sociedad, desde la pérdida de empleos hasta la proliferación de desinformación y el uso indebido de tecnologías como los llamados deepfakes.

El estudio muestra que, aunque muchos estadounidenses reconocen el potencial de la IA para impulsar la innovación y mejorar servicios como la medicina o la educación, una proporción significativa teme que la tecnología avance más rápido que la capacidad de los gobiernos para regularla.

Entre las principales preocupaciones mencionadas por los votantes aparecen el impacto de la IA en el mercado laboral, la manipulación de información en campañas políticas y los riesgos asociados a la automatización de decisiones sensibles.

La encuesta también revela que una amplia mayoría de los estadounidenses considera necesario que el gobierno federal establezca regulaciones más estrictas para supervisar el desarrollo y el uso de sistemas de inteligencia artificial.

El debate sobre la IA se intensificó en Washington en los últimos meses, mientras legisladores de ambos partidos discuten proyectos de ley destinados a limitar el uso de tecnologías como la clonación de voz, los contenidos generados artificialmente y los sistemas automatizados utilizados en decisiones públicas o empresariales.

El rápido avance de herramientas de IA generativa —capaces de producir texto, imágenes, video y audio con apariencia realista— ha impulsado alertas entre especialistas y autoridades sobre el potencial de estas tecnologías para amplificar la desinformación o facilitar fraudes.

En paralelo, empresas tecnológicas sostienen que la inteligencia artificial puede impulsar el crecimiento económico, mejorar la productividad y abrir nuevas oportunidades en sectores como la investigación científica, la salud o la educación.

Sin embargo, el sondeo refleja que para una parte significativa del electorado estadounidense la velocidad del desarrollo tecnológico está generando más inquietud que entusiasmo.

El resultado se suma a un creciente debate global sobre cómo equilibrar la innovación en inteligencia artificial con la necesidad de establecer marcos regulatorios capaces de mitigar sus riesgos sociales, económicos y políticos. (ANSA).