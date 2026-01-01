EEUU: Medios, Trump ingiere más aspirinas de lo debido

"En retrospectiva, es una pena haberlo hecho porque les di un poco de municiones", dijo Trump sobre su decisión de someterse a una ecografía cardiovascular y abdominal en octubre

"Habría estado mucho mejor si no lo hubiera hecho, porque el hecho de que lo hiciera hizo que la gente pensara: 'Dios mío, ¿pasa algo?'. Bueno, no pasa nada"

Trump, de 79 años, el hombre de mayor edad en llegar a la presidencia, muestra signos de envejecimiento tanto en público como en privado, según personas cercanas a él. Sin embargo, en ocasiones ignoró los consejos médicos y se ha burlado de las recomendaciones de los facultativos generalmente aceptadas, confiando en cambio en lo que él llama su "buena genética"

La alta dosis de aspirina que ha estado tomando diariamente durante 25 años (325 mg al día para prevenir enfermedades cardíacas, más que la dosis baja habitual de 81 mg) le provoca hematomas con facilidad, dijo, y los médicos le aconsejaron reducir la dosis. Empero, Trump se negó, alegando que la había estado tomando durante 25 años. "Soy un poco supersticioso", explicó en la entrevista. "Dicen que la aspirina ayuda a diluir la sangre, y no quiero que la sangre fluya por mi corazón con mucha densidad", afirmó. "Quiero una sangre fluida y equilibrada. ¿Tiene sentido?", añadió

Luego reveló que se maquilla las manos después de cortes o moretones menores, a menudo por contacto accidental. Duerme poco y a veces envía mensajes de texto a sus asesores a las 2 de la madrugada

El magnate negó tener problemas de audición. También rechazó haberse quedado dormido durante eventos recientes en la Casa Blanca y afirmó que siempre se las ha arreglado con poco sueño

Por semanas reiteró que se sometió a una resonancia magnética (RM) en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed en octubre. Pero en la entrevista, Trump aclaró que se trataba de una tomografía computarizada. Con el objetivo de "descartar definitivamente problemas cardiovasculares", explicó su médico, el capitán de la Marina Sean Barbabella, asegurando que no reveló ninguna anomalía. (ANSA)