EEUU: "Melania", el documental de la primera dama sobre su ingreso a la Casa Blanca

"La historia comienza durante los 20 días de mi vida previos a la investidura del presidente, por primera vez", contó Melania, según adelantó la cadena Fox, que obtuvo el tráiler.

En sus palabras, el filme ofrecerá "una mirada sin filtros ni inhibiciones" sobre la manera en que coordinó su familia, sus negocios y sus iniciativas filantrópicas en el tránsito hacia la Casa Blanca.

El documental —con una duración de 104 minutos— contó con la participación activa de la Primera Dama en todas las etapas de la producción, desde la "visión creativa" hasta la gestión del marketing en la posproducción, según fuentes de la producción.

Después de que Donald Trump ganó las elecciones, la idea del proyecto se generó en noviembre de 2024.

Las negociaciones lideradas por el agente de Melania captaron la atención de grandes plataformas: Disney, Paramount y Netflix realizaron una competencia para adquirir los derechos, pero al final Amazon y MGM concretaron la compra por US$40.000.000. (ANSA).