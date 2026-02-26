EEUU: Melania Trump el lunes en la ONU

"La primera dama Melania Trump está lista para hacer historia en la ONU al tomar la iniciativa el día en que Estados Unidos asume la presidencia rotativa del Consejo, para destacar el papel de la educación en la promoción de la tolerancia y la paz en todo el mundo", expresa un comunicado publicado hoy por la oficina de la esposa de Trump

La reunión, programada para el lunes a las 15 hora de Nueva York, se centrará en educación, tecnología, paz y seguridad, y marca "la primera vez que una primera dama de Estados Unidos en funciones preside el Consejo de Seguridad", añade el comunicado

(ANSA)