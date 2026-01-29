EEUU: Melania Trump irrumpe en el cine con un documental

La película —que sigue su vida en la antesala de la última asunción presidencial— representa un caso prácticamente sin precedentes: es uno de los pocos documentales políticos con estreno masivo en cines y el primero centrado en la vida de una primera dama en funciones en un proyecto percibido como cercano al entorno de la Casa Blanca.

Analistas de la industria cinematográfica consideran el lanzamiento un experimento inusual dentro del circuito comercial de documentales políticos, que históricamente han tenido distribución limitada.

El estreno se produce en un contexto de fuerte estrategia mediática de la administración del presidente Donald Trump, que ha buscado apoyos en sectores del entretenimiento y la tecnología.

La producción fue adquirida en 2025 por Amazon MGM Studios por unos 40 millones de dólares, una cifra considerada elevada para el género documental. El acuerdo generó debate en Estados Unidos, aunque la compañía sostuvo que la decisión respondió exclusivamente a criterios comerciales.

Según fuentes cercanas a la producción, Melania Trump participó activamente en el proceso creativo, desde aspectos visuales hasta materiales promocionales.

El estreno coincide con un momento de tensión política en Estados Unidos, tras el operativo migratorio federal en Minnesota y el tiroteo que causó la muerte del enfermero Alex Pretti, episodio que generó protestas y presiones legislativas sobre la política migratoria.

En una reciente entrevista televisiva, la primera dama pidió "unidad" y llamó a manifestarse "de forma pacífica", en una de sus apariciones públicas más relevantes en el segundo mandato de la actual administración.

La campaña de promoción incluyó acciones de alto impacto, como publicidad en eventos deportivos de la NFL, proyecciones del tráiler en la Sphere de Las Vegas y merchandising especial para salas de cine.

Sin embargo, la recepción inicial aparece dividida. Mientras expertos estiman una apertura cercana a los 5 millones de dólares —considerada sólida para un documental—, en redes sociales surgieron críticas anticipadas y reportes de baja preventa en algunas ciudades.

El estreno marca un nuevo cruce entre política, cultura pop y estrategia mediática en Estados Unidos, en un escenario donde la comunicación institucional y el entretenimiento aparecen cada vez más interconectados. (ANSA)