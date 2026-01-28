EEUU: Melania Trump toca la campana de Wall Street para lanzar su documental

La participación de la ex primera dama en el tradicional ritual bursátil se inscribe dentro de las actividades de difusión del filme, que marca su regreso a la escena pública con un proyecto audiovisual centrado en su figura.

"Melania" propone un retrato personal de la ex primera dama, con foco en su trayectoria, su experiencia durante su paso por la Casa Blanca y aspectos de su vida pública y privada.

El proyecto busca ofrecer una mirada propia sobre su rol institucional y su identidad más allá de la política partidaria, en un contexto de renovada atención mediática sobre la familia Trump (ANSA)