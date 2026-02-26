EEUU: Melania Trump y Mick Jagger chocan por "Gimme Shelter"

Según informaron medios estadounidenses, el conflicto surgió luego de que el productor del film, Marc Beckman, afirmara que el líder de los Rolling Stones había participado directamente en las negociaciones y otorgado su aprobación para la utilización del tema en la película.

La canción acompaña la secuencia de apertura del documental ambientada en la residencia de Mar-a-Lago. Aunque los derechos del tema pertenecen a la compañía musical Abkco, Beckman declaró a Variety que Jagger "estuvo directamente involucrado" y que había dado su "bendición" al proyecto tras ver una versión preliminar del film.

Sin embargo, un portavoz de los Rolling Stones desmintió esa versión en declaraciones al Guardian, señalando que el acuerdo fue alcanzado exclusivamente entre los titulares de los derechos musicales y los productores del documental, sin participación alguna de la banda.

Los Rolling Stones figuran entre numerosos artistas que en los últimos años se opusieron públicamente al uso de sus canciones durante actos políticos de Donald Trump.

Entre los músicos que protestaron por la utilización de su repertorio en eventos vinculados al expresidente se encuentran Guns N' Roses, Neil Young, Bruce Springsteen, Adele, Queen, Elton John, ABBA, Jack White, Céline Dion, Foo Fighters y los herederos de Prince, Tom Petty e Isaac Hayes, entre otros.

De acuerdo con Beckman, otros artistas —incluidos Guns N' Roses, Grace Jones y los herederos de Prince— fueron contactados para integrar la banda sonora del documental Melania, pero rechazaron participar por motivos políticos.

La polémica se amplió además a otros nombres del ámbito cinematográfico. El compositor Jonny Greenwood y el director Paul Thomas Anderson solicitaron la retirada de una pieza musical incluida en el documental, argumentando que Universal, titular de los derechos, no había informado al autor sobre la cesión del material.

Pese a las objeciones, el productor aseguró que el tema permanecerá en la banda sonora "independientemente de la infraestructura que distribuya el contenido".

El episodio vuelve a poner de relieve las tensiones recurrentes entre artistas internacionales y producciones o campañas vinculadas a Trump, donde el uso de música popular se convirtió en un terreno frecuente de disputas legales y políticas. (ANSA).