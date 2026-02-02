EEUU: Memo del Fbi de 2007, "el mago Copperfield vinculado a Epstein"

Así lo informó el diario The Guardian.

En el memo de los federales de Seattle se subraya la necesidad de realizar más investigaciones para determinar si los dos "intercambiaban información sobre potenciales víctimas".

El famoso ilusionista nunca fue acusado de ningún delito, pero en 2007 el Bureau afirmaba que existía "un claro vínculo" entre él y el financista pedófilo.

La investigación del FBI sobre Copperfield comenzó después de que una mujer llamada Lacey Carroll, que se había encontrado con el mago tras asistir a uno de sus espectáculos, lo acusara de haberla violado y agredido sexualmente en su isla privada en las Bahamas, llamada Musha Cay.

La investigación fue archivada alrededor de enero de 2010 y el mago nunca fue acusado. (ANSA).