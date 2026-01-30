EEUU: Menos demócratas y menos republicanos, récord de independientes

El estudio reveló que el 45% de los adultos en Estados Unidos se definió como independiente, la cifra más alta desde que la consultora comenzó a medir la afiliación política en 1988. En comparación, el 27% se identificó como republicano y otro 27% como demócrata.

Los datos llegan en un momento clave para el escenario político estadounidense, con elecciones legislativas previstas para noviembre y múltiples distritos competitivos.

Analistas consideran que tanto republicanos como demócratas deberán enfocarse en conquistar el voto independiente para definir el control del Congreso, especialmente mientras los republicanos buscan sostener su ajustada mayoría en la Cámara de Representantes y avanzar con la agenda del presidente Donald Trump.

Entrevistas incluidas en el estudio reflejan un creciente desencanto con el sistema bipartidista. Algunos votantes señalaron que la polarización extrema y el clima político confrontativo los llevó a abandonar la afiliación partidaria.

Entre los temas mencionados figuran salud pública, política económica, inmigración y rol internacional de Estados Unidos, con críticas tanto a republicanos como a demócratas por no representar plenamente sus prioridades.

El aumento de independientes está impulsado en gran parte por los votantes jóvenes. Según Gallup, el 56% de la Generación Z se identifica como independiente, el porcentaje más alto entre todos los grupos etarios.

El estudio también mostró que los jóvenes tienen menor identificación con el Partido Republicano y una afiliación demócrata similar a generaciones mayores, pero con mayor tendencia a mantenerse fuera de estructuras partidarias tradicionales.

Expertos señalan que el crecimiento del voto independiente refleja un cambio estructural en la política estadounidense, con votantes menos alineados ideológicamente con partidos tradicionales y más enfocados en temas específicos.

También influye el impacto de redes sociales, nuevas dinámicas informativas y cambios generacionales en la relación con instituciones políticas.

El fenómeno podría redefinir las estrategias electorales en el mediano plazo, obligando a los partidos a ampliar agendas y moderar posiciones para captar votantes independientes en elecciones cada vez más competitivas.

El sondeo de Gallup se realizó durante todo 2025 entre más de 13.000 adultos estadounidenses, con un margen de error de aproximadamente un punto porcentual. (ANSA).