EEUU.- Meta adquiere el agente de IA Manus por US$1.700 millones

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) -

El gigante tecnológico estadounidense Meta Platforms, propietario de Facebook, Instagram y WhatsApp, ha anunciado la adquisición del agente de inteligencia artificial autónomo Manus con el fin de acelerar la innovación en IA para empresas.

El acuerdo, del que no se han revelado detalles económicos, valoraría a la empresa en más de US$2.000 millones (1.700 millones de euros), según indicaron a Bloomberg fuentes conocedoras.

La multinacional dirigida por Mark Zuckerberg ha confirmado que seguirá operando y vendiendo el servicio de Manus, además de integrarlo en sus productos.

"Nos complace anunciar que Manus se ha unido a Meta para ayudarnos a crear increíbles productos de IA", ha comentado Alexander Wang, responsable de IA en Meta, destacando que el equipo de Manus en Singapur es experto en explorar el potencial de los modelos actuales para construir agentes potentes.

De su lado, Manus ha confirmado que continuará operando desde Singapur, así como vendiendo y operando su servicio de suscripción de productos a través de su aplicación y sitio web.

"Unirnos a Meta nos permite construir sobre una base más sólida y sostenible sin cambiar cómo funciona Manus o cómo se toman las decisiones", dijo Xiao Hong, consejero delegado de Manus.