EEUU.- Meta (Facebook) estudia recortes drásticos en la división del metaverso, incluido el despido de trabajadores

MADRID, 4 de diciembre de 2025 (Europa Press) - Meta Platforms, matriz de Facebook, WhatsApp o Instagram, recortará drásticamente los recursos destinados a su división del metaverso, lo que incluiría una ronda de despidos que podría iniciarse este mismo enero. Según ha informado 'Bloomberg', citando fuentes conocedoras del asunto, Meta podría reducir en hasta un 30% la financiación para dicha unidad de negocio. No obstante, pese a que la salida de trabajadores es algo "casi seguro", las informaciones han indicado que aún no se ha tomado una decisión en firme. Los recortes se enmarcan dentro de la planificación presupuestaria de la empresa para 2026. El presidente y consejero delegado de Meta, Mark Zuckerberg, ha pedido a los ejecutivos de la compañía que rebajen el gasto en un 10%, en línea con lo que se ha venido exigiendo otros años. Sin embargo, al grupo responsable de la creación del metaverso se le ha exigido un mayor esfuerzo tras no materializarse el nivel de competencia esperado para este nicho de mercado. La retirada de recursos "probablemente" impacte sobre el área de realidad virtual y Horizon Worlds.