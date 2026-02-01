EEUU: México enviará ayudas alimentarias a Cuba

"Planeamos enviar ayuda humanitaria a Cuba, incluyendo alimentos y otros productos, resolviendo diplomáticamente el problema del suministro de petróleo por razones humanitarias", declaró Sheinbaum en un discurso público.

México se convirtió en un proveedor crucial de petróleo para Cuba, que enfrenta una grave crisis energética, agravada por la suspensión del suministro de crudo de Venezuela tras la intervención militar estadounidense en el país y la captura de Nicolás Maduro.

Sheinbaum advirtió que México mantendría su solidaridad con Cuba, al tiempo que instruyó a su canciller que se comunicara con Washington para "comprender plenamente las implicaciones" de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que sanciona el suministro de hidrocarburos a la isla. (ANSA).