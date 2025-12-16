EEUU: Michelle Obama revela que iba a reunirse con Rob Reiner el día de su asesinato

La información fue confirmada por la propia Michelle Obama durante una entrevista en el programa Jimmy Kimmel Live, donde señaló que Reiner y Singer eran amigos cercanos desde hacía años y los describió como personas "profundamente decentes y valientes".

"Íbamos a verlos esa noche, el domingo por la noche", dijo la ex primera dama, sin precisar el lugar exacto del encuentro.

Las autoridades informaron que el matrimonio fue encontrado muerto en su domicilio a primera hora de la tarde del domingo, con heridas cortantes en el cuello. La policía arrestó horas más tarde a Nick Reiner, acusado de asesinar a sus padres. El caso continúa bajo investigación.

Durante la entrevista, Michelle Obama pareció aludir indirectamente a recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien había calificado a Reiner como una persona con "problemas mentales" y una "obsesión furiosa" contra él.

"A diferencia de algunas personas, Rob y Michele Reiner fueron de las personas más decentes y valientes que uno podía conocer. No estaban desequilibrados ni eran locos. Eran apasionados, en una época en la que hay muy poca valentía", afirmó Michelle Obama.

La ex primera dama agregó que el matrimonio era del tipo de personas "dispuestas a actuar conforme a sus convicciones". "Se preocupaban por sus familias, por este país, por la justicia y la igualdad. Esa es la verdad. Yo los conocía", concluyó.

