EEUU.- Micron gana un 180% más en su primer trimestre fiscal tras lograr ingresos récord

MADRID, 18 Dic. 2025 (Europa Press) -

El fabricante de chips Micron Technology registró unos beneficios netos de US$5.240 millones (4.465 millones de euros) en los tres primeros meses de su año fiscal, que incluye los meses de septiembre a noviembre, lo que supone una mejora del 180% respecto del resultado contabilizado en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Asimismo, en el trimestre, Micron alcanzó una cifra de negocio récord de US$13.643 millones (11.626 millones de euros), un 56,7% más que un año antes, incluyendo un avance del 99% del negocio en la nube, con US$5.284 millones (4.503 millones de euros).

De su lado, el área de centros de datos creció un 3,8%, hasta US$2.379 millones (2.027 millones de euros); mientras que el negocio móvil aumentó un 63%, hasta US$4.255 millones (3.626 millones de euros); y la división automotriz un 48%, hasta US$1.720 millones (1.466 millones de euros).

"En el primer trimestre fiscal, Micron registró ingresos récord y una importante expansión de márgenes, tanto a nivel de empresa como en cada una de nuestras unidades de negocio", afirmó Sanjay Mehrotra, presidente y director ejecutivo de Micron Technology.

De cara al trimestre en curso, la multinacional espera alcanzar un nuevo récord de ingresos de entre US$18.300 y 19.100 millones (15.595 y 16.276 millones de euros), así como un margen bruto del 66% al 68% y un beneficio diluido por acción de entre US$7,99 a 8,39.

"Nuestras perspectivas para el segundo trimestre reflejan importantes récords en ingresos, margen bruto, ganancias por acción (BPA) y flujo de caja libre, y anticipamos que nuestro rendimiento comercial seguirá fortaleciéndose hasta el año fiscal 2026", ha añadido Mehrotra.