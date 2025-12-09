EEUU.- Microsoft invertirá más de 15.000 millones de euros en la India para desarrollar sus infraestructuras de IA

MADRID, 9 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente y consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella, ha anunciado este martes que invertirá US$17.500 millones (15.048 millones de euros) en la India para desarrollar sus infraestructuras de inteligencia artificial (IA).

"Microsoft destinará US$17.500 millones, nuestra mayor inversión en Asia hasta la fecha, para ayudar a crear la infraestructura, las habilidades y las capacidades soberanas necesarias para que el futuro de la India esté basado en la IA", ha escrito Nadella en un 'post' en la red social 'X', antes Twitter.

Nadella se ha reunido con el primer ministro indio, Narendra Modi, al cual ha informado de que el desembolso se ejecutará a lo largo de los próximos cuatro años.

La nación asiática es una de las principales potencias del mundo en cuestiones informáticas, con grandes 'hubs' en ciudades como Bangalore o Hyderabad. En este sentido, entre sus principales compañías destacan Tata Consultancy Services o Infosys.