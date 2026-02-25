EEUU: "Miente como Goebbels", Irán sobre las acusaciones de Trump

"Repetir una mentira hasta que se convierta en verdad es una narrativa propagandística acuñada por el nazi Joseph Goebbels.

Esta lógica es ahora utilizada sistemáticamente por el gobierno estadounidense y los especuladores de guerra que lo rodean, en particular el régimen genocida de Israel, para impulsar una siniestra campaña de desinformación contra la nación iraní", declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei.

"Nadie debe dejarse engañar por estas mentiras obvias", añadió Baqaei.

En su tradicional discurso anual sobre el Estado de la Unión, Trump afirmó que Teherán "ya ha desarrollado misiles que podrían amenazar a Europa y nuestras bases en el extranjero". "Y trabaja para construir misiles que pronto alcanzarán Estados Unidos", afirmó el presidente estadounidense, sin dar más detalles.

El republicano también comentó que prefiere "resolver el problema de las armas nucleares en Medio Oriente mediante la diplomacia. Pero una cosa es segura: no permitiré que Irán tenga armas nucleares", aseguró. (ANSA).